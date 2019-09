Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim/Langenau: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer kam es am Freitagabend, 13.09.2019, gegen 18.00 Uhr, auf der L 139 in Höhe einer Bushaltestelle. Die Straße befuhr ein 24 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad und beabsichtigte, die Landstraße von einem abgesenkten Bordstein aus zu überqueren. Dabei wurde er von einem ordnungsgemäß fahrenden VW-Fahrer erfasst. Durch den Aufprall erlitt der 24-jährige trotz getragenen Sturzhelms eine Kopfverletzung. Er wurde durch das DRK ins Krankenhaus verbracht. Der 81 Jahre alte VW Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

