Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Brand eines Wohnhauses

Am Sonntag, 04. August 2019, gegen 15.55 Uhr, geriet, vermutlich auf Grund eines technischen Defekts, ein Wohnhaus am Martinsfeld in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Osterfeine und Damme, die mit etwa 70 Kameraden und u. a. einer Drehleiter vor Ort waren, konnten den Brand löschen. Das Wohnhaus wurde durch den Brand vollständig zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Goldenstedt - Einbruch in Imbiss

In der Zeit von Dienstag, 30. Juli 2019, 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 31. Juli 2019, 09.00 Uhr, brachen unbekannte Täter am Hartenbergsee, Tiefer Weg, in einen Crêpe-Verkaufsimbiss ein. Es wurden zwei Glas Nutella, Kinderschokolade und Wechselgeld entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 80 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Bakum - Brand eines Strohballens

Am Freitag, 02. August 2019, in der Zeit von 23.05 Uhr bis 23:20 Uhr, geriet am Feldkamp auf einem Stoppelfeld ein Rundstrohballen in Brand. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Bakum gelöscht werden.

Vechta - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 04. August 2019, 12.50 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Goldenstedt mit einem Pkw die Oyther Straße in Vechta, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholgehalt wurde mit 0,72 Promille gemessen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 04. August 2019, 21.35 Uhr, befuhr ein 53-jähriger aus Stuttgart mit einem Pkw die Straße "Am Stickteich", obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 04. August 2019, 22.45 Uhr, befuhr ein 37-jähriger aus Köln mit einem Pkw die Straße "Am Stickteich", obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Eine Blutprobe wurde dem 37-jährigen entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Visbek - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Samstag, 03. August 2019, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 04. August 2019, 11.00 Uhr, beschmierten unbekannte Täter einen Opel Vectra, der am Haverkamp geparkt war, mit weißer Farbe. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek (Tel. 04445/351) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell