Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Kriminalpolizei klärt Gefährliche Körperverletzung

Anklam (ots)

Am 12.10.2018 kam es gegen 02:30 Uhr im Bereich der Karl-Zimmermann-Straße und dem Gehweg der Chausseestraße, in Wolgast, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Der Geschädigte hat zu dem Zeitpunkt die Zeitungen ausgetragen. Er war in Begleitung seiner Ehefrau. Das Fahrzeug wurde durch die Frau auf dem Gehweg kurzzeitig abgestellt. Der unbekannte Täter passierte zu Fuß den Bereich und äußerte, als er die Ehefrau leicht bedrängte, "dass ist hier kein Parkplatz". Als der Geschädigte nach dem Zustellen der Zeitungen wieder zum Fahrzeug zurückkam, wurde er vom Täter angegriffen. Bei dieser Handlung wurde der Geschädigte mit einer Bierflasche am Kopf getroffen. Dem Geschädigten gelang es den alkoholisierten Täter von sich zu stoßen, so dass die Eheleute mit dem Fahrzeug den Bereich verlassen konnten.

Im Zuge der Ermittlungen konnte der Täter bei einer erstellten Wahllichtbildvorlage wiedererkannt werden. Der Beschuldigt hat die Tathandlung in seiner Vernehmung zugegeben.

Nun hat er sich für die begangene gefährliche Körperverletzung zu verantworten. Die Kriminalpolizei bedankt sich für die Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Jörg-Peter Käding

Telefon: 03971-2513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell