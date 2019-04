Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Versuchter Einbruch in der Grundschule in Heringsdorf

Heringsdorf (ots)

In den Nachtstunden des heutigen Tag, 01:40 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in die Grundschule in Heringsdorf einzubrechen. Unbekannte Täter haben ein Fenster der Schule mit einem Stein eingeworfen um sich Zugang in die Schule zu verschaffen. Unter dem Fenster ist eine Mülltonne gestellt worden um leichter ins Gebäude zu gelangen. Das Eindringen gelang den unbekannten Täter/n jedoch nicht. Es ist ein Sachschaden von 200 Euro entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378- 2790 zu melden.

