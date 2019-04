Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Diebstahl und Sachbeschädigung an 3 PKW in Ahlbeck-Usedom

Heringsdorf (ots)

In der Zeit vom 10.04.2019, 17:00 Uhr bis zum 11.04.2019, 08:00 Uhr, wurden in Ahlbeck, in der Kaiserstraße und in der Dreherstraße , an 3 PKW Sachschäden verursacht und Gegenstände aus den PKWs entwendet. Unbekannte Täter zerschlugen die Seiten-und Heckscheiben der PKWs. Aus den Fahrzeugen wurden diverse persönliche Gegenstände entwendet. In der Kaiserstraße wurde aus einem PKW, VW Caddy, eine Fotoausrüstung der Marke Sony Alpha 6000 mit mehreren Objektiven entwendet. Der Schaden wird auf 2300,00 Euro geschätzt. Zwei PKW wurden in der Dreherstraße angegriffen. Wieder haben der/die unbekannten Täter die linken Seitenscheiben eingeschlagen. Bei den PKW handelt es sich um einen Audi und einen Kia Ceed. Aus dem Kia Ceed wurde eine komplette Angelausrüstung im Wert von 325,00 Euro entwendet. Der Gesamtschaden wird auf 650,00 Euro geschätzt. Eine Schachtel Zigaretten wurde aus dem Audi entwendet und das Handschuhfach wurde durchsucht. Ob aus dieser etwas entwendet wurde, wird vom Halter nachgereicht. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-2790 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Jörg-Peter Käding

Telefon: 03971-2513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell