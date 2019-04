Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Fahren unter Alkoholeinfluss und Betäubungsmittel in Wolgast

Wolgast (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle in Wolgast wurde am 08.04.2019 um 22:40 Uhr ein Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades mit einem abgelaufenen Versicherungskennzeichen festgestellt. Eine Mofa - Prüfbescheinigung hatte der Fahrer ebenfalls nicht. Der 34 Jährige Fahrzeugführer fuhr recht zügig und trug keinen Schutzhelm. Weiterhin waren die Beleuchtungseinrichtungen ausgeschaltet. Eine durchgeführte Atemalkoholprüfung ergab einen Wert von 0,69 Promille. Der Fahrzeugführer gab bei der Kontrolle an, dass er Drogen konsumiert hat und ein Messer bei sich trägt. Das Messer sowie die mitgeführten Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

