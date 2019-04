Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Täter auf frischer Tat gestellt in Seebad Ahlbeck

Heringsdorf (ots)

Am 08.04.2019 um 18:45 Uhr wurde der Polizei durch aufmerksame Bürger mitgeteilt, dass sich 2 fremde Personen auf einen Hinterhof befanden, die gezielt auf zwei Fahrräder zugingen. Einer der Personen holte einen Bolzenschneider unter seiner Jacke heraus. Als die Täter die Bürger bemerkten, verließen sie fluchtartig den Hinterhof ohne die Fahrräder an sich zu nehmen. Die aufmerksamen Bürger, konnten eine sehr genaue Personenbeschreibung mitteilen. Daraufhin wurde eine sofortige Fahndung nach den Tätern eingeleitet. Beide Täter wurden kurze Zeit später aufgegriffen werden. Bei den Tätern handelt es sich um polnische Staatsbürger im Alter von 20 und 21 Jahren. Der mitgeführte Bolzenschneider wurde bei Eintreffen der Beamten vom Täter sofort ins Wasser geworfen. Die Täter wurden zur Feststellung der Identität zum Polizeirevier Heringsdorf zugeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurden sie entlassen. Sie haben sich wegen versuchten schweren Diebstahls zu verantworten. Um 13:15 Uhr am 08.04.2019 wurde ebenfalls in Ahlbeck, in der Dünenstraße, der Diebstahl von 2 Fahrrädern der Marke, Morrison, angezeigt. Die Tatzeit liegt in der Zeit vom 07.04.2019, 19:00 Uhr bis 08.04.2019, 12:45 Uhr angegeben. Der Schaden beträgt 1260,00 Euro. Ob es einen Zusammenhang gibt, wird zurzeit ermittelt.

Aufgrund einer Häufung von Fahrraddiebstählen in der Vergangenheit auf der Insel Usedom, werden verstärkte Kontrollen, auch in Zivil, durch die Polizei durchgeführt. Für die Aufmerksamkeit der Zeugen zum versuchten schweren Diebstahl, bedankt sich die Polizei besonders.

