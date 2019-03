Polizei Paderborn

POL-PB: Tandem aufgefunden- Polizei sucht Besitzer

Paderborn (ots)

(khp/uk) Am Sonntag wurde in Elsen ein Tandem aufgefunden. Die Polizei sucht den Besitzer. Am 10.03.2019 meldet sich eine Zeugin gegen 11.00 Uhr bei der Polizei Paderborn und macht Angaben zu einem aufgefunden Fahrrad. Das Rad befand sich auf einem Feld an der Nesthauser Straße/ Zur Gartenschau. Bei der Fundsache handelt es sich um ein rotes Tandem der Marke RIXE. Das Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei (Telefonnummer: 05251-3060) bittet um Hinweise.

