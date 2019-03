Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Salzkotten (ots)

Freitag, 08.03.19, 15:05 h, Salzkotten Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Lange Straße in Richtung Paderborn. Beim Linksabbiegen in die Bäckerstraße kam es zur Kollision mit einer 61-jährigen Pedelecfahrerin, die den rechtsseitigen Radweg der Langen Straße in Richtung Upsprunger Straße befuhr. Die Radfahrerin, die keinen Helm trug, kam in Folge des Zusammenstoßes zu Fall. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, in dem sie stationär verblieb. Schadenshöhe: 1 500,-- EUR

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell