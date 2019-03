Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Elektronikartikel im Gesamtwert von über 18.000 Euro ergaunert

Aalen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter legte am Dienstag, 11.12.2018, zwischen 14.30 Uhr und 15.20 Uhr, einen entwendeten Personalausweis und eine entwendete Euroscheckkarte in einem Elektrofachmarkt in Schwäbisch Hall in der Stuttgarter Straße vor und finanzierte so den Kauf von verschiedenen Elektroartikeln und Computerspiele im Gesamtwert von über 2500 Euro. Vermutlich derselbe Mann hat in sieben weiteren Elektrofachmärkten gleichgelagerte Betrugsdelikte begangen. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich derzeit auf über 18.000 Euro. Der Betrüger wird auf etwa 25 Jahre geschätzt. Er ist ca. 185 - 190 cm groß und schlank. Bei seiner Tat in Schwäbisch Hall trug er eine dunkle Weste, eine schwarze Adidas-Basecap und rote Turnschuhe. Die Stimme des Täters war unauffällig, ohne erkennbaren Dialekt oder Akzent und mit mittlerer Stimmhöhe. Der Betrüger wirkte bei der Tatbegehung sehr ruhig und gelassen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 / 4000 entgegen.

Anbei geht es zur Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-aalen-schwaebisch-hall-betrug-mittels-entwendetem-personalausweis-und-ec-karte/

