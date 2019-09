Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Einbruch ins Schwimmbad

Freiburg (ots)

Das Eingangstor des Freibades in der Straße "Poche" hebelten im Zeitraum von Freitag, 13.09.2019, und Samstag, 14.09.2019, unbekannte Täter auf und verschafften sich so Zutritt zum Gelände. Im Schwimmbad wurden die Türen des Sozialraumes, der Werkstatt und des Kiosks aufgebrochen. Durchsucht und entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der genaue Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Samstag, 08.45 Uhr. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen.

