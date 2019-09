Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto durch Tritte beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Eine Sachbeschädigung mit einem Schaden in Höhe von 1500 Euro wurde am Sonntag, 15.09.2019, zwischen 09.50 und 12.10 Uhr, in der Mattenleestraße verursacht. Hier parkte ein 41 Jahre alter Mann seinen weißen Audi A3 auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios. Als er vom Training zurückkam, war sein Audi an der Fahrertür beschädigt. Es wird vermutet, dass jemand mehrfach gegen die Fahrertür getreten hat. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell