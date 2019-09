Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau/ Todtnauberg: Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Unbekannte stiegen in der Nacht von Samstag, 14.09.2019, auf Sonntag, 15.09.2019, in einen Kiosk im Schwimmbadweg ein. Durch Aufhebeln der Tür verschafften sie sich Zutritt in die Küche und entwendeten dort neben Bargeld auch einen Elektrogrill, eine Fritteuse, sowie weitere Gegenstände. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstag, 20.30 Uhr, und Sonntag, 11.30 Uhr. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Kiosks gemacht haben. Diese werden gebeten, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell