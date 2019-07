Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer in einem Mehrfamilienhaus, Bewohnerin bleibt unverletzt

Bonn (ots)

Bonn-Plittersdorf, Kennedyallee, 12.07.2019 11:33 Uhr

Bei dem Brand eines Wäschetrockners in einer Wohnung in Bonn-Plittersdorf kam durch das umsichtige Handeln der Bewohnerin niemand zu Schaden.

Feuerwehr und Rettungsdienst wurden heute Mittag zu einer Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus gerufen. In einer Wohnung im 2. Obergeschoss war ein Wäschetrockner in Brand geraten. Die Mieterin konnte sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst in Sicherheit bringen und schloss die Wohnungseingangstür hinter sich. Die Einsatzkräfte der Feuerwache Bad Godesberg löschten die Flammen ab und entrauchten die Wohnung mittels Hochdrucklüfter. So konnte eine Ausbreitung auf andere Nutzungseinheiten verhindert werden. Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuerwachen 2 und 3 sowie der Führungsdienst von der Feuerwache 1.

