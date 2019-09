Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Brems- mit Gaspedal verwechselt - 10000 Euro Sachschaden

Zu einem Unfall im Parkhaus eines Einkaufsmarktes kam es Samstag, 14.09.2019, gegen 11.20 Uhr, in der Großfeldstraße. Das Parkhaus befuhr ein 88 Jahre alter Mann in der 1. Etage mit seinem BMW. Als er in eine Parklücke einfahren wollte, verwechselte er das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr noch rund 20 Meter nach vorne. Dabei kollidierte er mit einer Parkhaussäule und kam schließlich an einer zweiten Säule zum Stehen. An seinem Auto entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro, an den Säulen 2000 Euro. Der 88-jährige blieb unverletzt.

