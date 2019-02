Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140219-0146: 18-jähriger Quadfahrer verunfallt bei Flucht vor der Polizei

Waldbröl (ots)

Ein 18-jähriger Quadfahrer wollte sich am Mittwochabend (13. Februar) einer Kontrolle durch die Polizei entziehen; er kam dabei von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der Fahranfänger aus Waldbröl war gegen 20:30 Uhr einer Streife aufgefallen, weil die Kennzeichen so verändert waren, dass lediglich die Städtekennung erkennbar war. Als der Fahrer erkannte, dass er angehalten werden sollte, beschleunigte er sein Quad und versuchte zu flüchten. Auf der Brölstraße verlor er die Kontrolle über sein Quad, das im Anschluss von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 18-Jährige, der vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, trug dabei keine Verletzungen davon. Wegen seiner riskanten Fahrweise beschlagnahmte die Polizei den Führerschein.

