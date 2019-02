Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130219-0144: 26-Jähriger nach versuchtem Automatenaufbruch festgenommen

Waldbröl (ots)

An einem Zigarettenautomaten in der Wiehler Straße machten sich in der vergangenen Nacht Kriminelle zu schaffen; ein 26-Jähriger konnte in Tatortnähe festgenommen werden und gestand die Tat. Gegen 02.40 Uhr hatte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei verständigt, nachdem zwei Personen auf dem Gelände eines Baumarktes plötzlich vor ihm geflüchtet waren. Die Polizei konnte kurze Zeit später in einem nahegelegenen Waldstück zwei Tatverdächtige ausmachen. Während ein 26 Jahre alter Waldbröler gestellt werden konnte, gelang der zweiten Person die Flucht; eine Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, verlief ohne Erfolg. Der Grund der Flucht konnte schnell ermittelt werden, da ein in der Nähe befindlicher Zigarettenautomat frische Aufbruchsspuren aufwies. Im Rahmen der Vernehmung des 26-Jährigen gab dieser die Tat zu. Der junge Mann wurde im Laufe des Tages wieder auf freien Fuß gesetzt. Im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen konnte auch der flüchtige Täter identifiziert aber bislang nicht angetroffen werden. Es handelt sich um einen 25-Jährigen, der ebenfalls in Waldbröl wohnt.

