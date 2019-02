Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130219-0143: Mehrere Autos an Autohaus aufgebrochen

Wiehl (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12./13. Februar) haben Unbekannte mehrere Autos auf dem Gelände eines Autohauses in Wiehl-Bomig aufgebrochen und Fahrzeugteile ausgebaut. Zwischen 19.00 und 07.45 Uhr zerstörten die Täter in den meisten Fällen eine Seitenscheibe, um in die im Bereich der Robert-Bosch-Straße abgestellten Fahrzeuge zu gelangen. Aus diesen bauten Sie Lenkräder, Airbags und zum Teil auch die Frontscheinwerfer aus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

