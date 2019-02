Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall (hin)

Einbeck (ots)

Am 16.02.2019, gegen 12.37h ereignete sich in Einbeck, Mühlenbergstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden von ca. 2000,- Euro entstand. Eine 34-jährige Hannoveranerin fuhr in Höhe der Sparkasse rückwärts aus einer Parkbucht. Hierbei übersah sei den gegenüber geparkten PKW einer Anwohnerin. Bei dem Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschhaden von jeweils ca. 1000,- Euro. Gegen die 34-jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

