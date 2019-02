Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Warenbetrug (hin)

Einbeck (ots)

Am 16.02.2019, gegen 12.29h erscheint ein 22-jähriger Göttinger in der hiesigen Dienststelle, um eine Anzeige gegen 25-jährigen Norderneyer zu erstatten. Der 22-jährige gab an, dass er dem 25-jährigen, den er persönlich kennt, eine Basecap verkauft hat, Kaufpreis war 25,- Euro. Die Basecap hat er durch einen weiteren Bekannten dem 25-jährigen übergeben lassen. Die Kaufsumme wurde durch den 25-jährigen jedoch nicht entrichtet. Gegen den 25-jährigen wurde ein Strafverfahren eingleitet.

