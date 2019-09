Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Kind mit Fahrrad in Auto gefahren

Freiburg (ots)

Glück im Unglück hatte am Freitag, 13.09.2019, gegen 17.30 Uhr, ein 12 Jahre alter Junge, als er mit seinem Fahrrad über einen Privatweg in die Hauptstraße einfuhr. Dabei fuhr er, ohne zu schauen, in die Straße ein und kollidierte mit einem von links kommenden Mitsubishi, welcher die Hauptstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Der Junge wurde mittig vom Pkw erfasst und stützte auf die Straße. Dabei verletzte er sich leicht, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die 80-jährige Mitsubishi Fahrerin wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 800 Euro.

