POL-WOB: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Klosterstraße 25.06.2019, 16.00 Uhr - 26.06.2019, 05.15 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in eine Kindertagesstätte in der Klosterstraße eingebrochen. Der genaue Tatzeitraum erstreckt sich von Dienstagnachmittag 16.00 Uhr und Mittwochmorgen 05.15 Uhr. Eine Angestellte der Kindertagesstätte hatte den Einbruch bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter auf das Gelände des Kindergartens. Hier begaben sie sich an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten mit brachialer Gewalt die Terrassentür. Anschließend begaben sich die Unbekannten in verschiedene Räume und durchsuchten Schubladen und Schränke nach Bargeld und Wertgegenständen. Was sie hierbei erbeuteten und wie hoch der Gesamtschaden ist werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Ob der Einbruch im Tatzusammenhang zu dem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Straße Elzweg steht (wir berichteten) kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten, aber auch Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat am Ludgerihof, Rufnummer 05351/521-0.

