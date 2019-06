Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckereifiliale - Täter öffnen gewaltsam Tresor

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Elzweg 25.06.2019, 19.00 Uhr - 26.06.2019, 05.20 Uhr

Zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale innerhalb eines Lebensmitteldiscounters kam es zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr und Mittwochmorgen 05.20 Uhr. Der dabei angerichtete Schaden dürfte sich dabei im vierstelligen Bereich bewegen. Eine Angestellte der Bäckerei hatte den Einbruch bemerkt und unverzüglich die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem polizeilichem Ermittlungsstand gelangten die Täter auf das Dach des Discounters im Elzweg, Ecke Kantstraße. Hier öffnen sie die Dacheindeckung und darunterliegende Deckenverkleidung und gelangen so in die Räume der Bäckereifiliale. Hier begeben sie sich zielsicher zu einem Geldschrank, der mit brachialer Gewalt von den Tätern geöffnet wird. Den darin befindlichen Geldbetrag entnehmen sie und flüchten unerkannt. Wie hoch die Beute ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Zeugen, die Hinweise zu Tat, Tathergang oder Täter machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0 zu melden.

