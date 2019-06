Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rentnerin an Bushaltestelle schwer verletzt - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Magdeburger Berg 29.05.2019, 09.21 Uhr

Wie erst jetzt bekannt wurde ereignete sich am Mittwoch den 29. Mai 2019 ein Verkehrsunfall, bei dem eine 87 Jahre alte Rentnerin schwer verletzt wurde. Die Rentnerin war an dem besagten Mittwochmorgen um 09.14 Uhr an der Haltestelle Leipziger Straße in den Linienbus gestiegen und kurze Zeit später, gegen 09.21 Uhr an der Haltestelle Magdeburger Berg wieder ausgestiegen. Hier kam sie zu Fall, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Pärchen, welches dieses beobachtet hatte, kam der Rentnerin zu Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst der die 87-Jährige ins Helmstedter Klinikum verbrachte. Die Dame verbrachte die vergangene Zeit im Klinikum und informierte die Polizei heute über den Sachverhalt.

Leider hatte das Pärchen, welches der älteren Dame zu Hilfe kam, keine Personalien hinterlassen. Um den genauen Unfallhergang rekonstruieren zu können, bitten die Beamten darum, dass sich das hilfsbereite Pärchen, aber auch andere Zeugen sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Rufnummer 05351/521-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell