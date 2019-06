Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Lebensmitteldiscounter - Täter kamen übers Dach

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Rottorfer Straße 22.06.2019, 20.30 Uhr - 24.06.2019, 05.50 Uhr

Unbekannte sind am Wochenende in einen Supermarkt in der Rottorfer Straße eingebrochen. Das Besondere in diesem Fall: Die Einbrecher stiegen zwischen Samstagabend 20.390 Uhr und Montagmorgen 05.50 Uhr auf das Dach des Supermarktes. Hier beseitigten sie die Dacheindeckung und stiegen ins Büro des Supermarktes ein. Anschließend versuchten sie vergeblich einen dort befindlichen Tresor gewaltsam zu öffnen. Letztendlich ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten vom Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben. Möglicherweise sind die Täter auch mit einem Fahrzeug gekommen und haben dieses in unmittelbarer Tatortnähe abgestellt. Zuständig ist das Arbeitsfeld 2 der Polizei in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

