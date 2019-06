Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Autofahrer mit 3,97 Promille unterwegs

Wolfsburg (ots)

Velpke, Oebisfelder Straße 24.06.2019, 12.15 Uhr

Mit sage und schreibe 3,97 Promille wurde am Montagmittag ein Kraftfahrzeugführer von der Polizei angetroffen. Einem aufmerksamen Zeugen war der 42 Jahre alte Kraftfahrzeugführer aus Oebisfelde-Weferlingen gegen 12.15 Uhr aufgefallen als dieser in seinem VW Golf mit laufendem Motor auf dem Grünstreifen an der Oebisfelder Straße/Am schwarzen Weg stand. Als der Zeuge gut eine Stunde später wieder an dem Pkw vorbeikam, stand dieser immer noch mit laufendem Motor auf dem Grünstreifen. Diesmal sprach der Zeuge den 42 Jahre alten Kraftfahrer an. Als der nun aus dem Fahrzeug stieg, bemerkte der Zeuge starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei, die wenig später vor Ort erschien und dem 42.-Jährigen einen Atemalkoholtest anbot, der stattliche 3,97 Promille an Tageslicht brachte. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell