POL-WOB: Einbruch in Schule - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfeld, Zum Heidgarten 24.06.2019, 16.30 Uhr - 25.06.2019, 06.30 Uhr

Zu einem Einbruch in die Schule in der Straße Zum Heidgarten kam es zwischen Montagnachmittag 16.30 Uhr und Dienstagmorgen 06.30 Uhr. Eine Angestellte hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten die Täter in das Schulgebäude. Hier zerstören sie mittels Feuerlöscher die Glasfüllungen diverser Schultüren. Einige Räume werden von ihnen betreten und darin befindliche Schränke nach Diebesgut, vermutlich Bargeld durchsucht. Ob etwas entwendet wurde und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist werden die Ermittlungenin den nächsten Tagen ergeben. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Hunebesitzer, die mit ihremvierbeinigen Freund Gassi gegangen sind, verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Vorsfelde, Rufnummer 05363/99229-0.

