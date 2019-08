Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrt ohne Kfz-Versicherung endet in der JVA

Hamm-Uentrop (ots)

Fehlende Siegel am Kennzeichen weckten am Freitagmorgen, 23. August, um Mitternacht auf der Fährstraße die Aufmerksamkeit der Polizei. Bei der Kontrolle des Opels stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer ohne Versicherung aber dafür genau deswegen mit Haftbefehl unterwegs war. Da der 43-Jährige die im Haftbefehl geforderte Geldstrafe nicht zahlen konnte, sitzt er nun in der JVA Hamm ein.(lt)

