Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Alleinunfall

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein 16-jähriger Rollerfahrer und sein 17-jähriger Sozius wurden bei einem Alleinunfall am Donnerstag, 22. August, gegen 19.25 Uhr auf der Marinestraße leicht verletzt. Die beiden waren mit ihrem Roller in östlicher Fahrtrichtung unterwegs und kamen in der Nähe der Hagenstraße von der Fahrbahn nach rechts ab. Die beiden Jugendlichen stürzten in eine Hecke. Sie wurden mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. (kt)

