Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in Schule

Northeim (ots)

NORTHEIM STADT (GeKo) 37154 Northeim, Sudheimer Straße. Am 06.05.2019, gegen 14:35 Uhr, wurde ein Brand in der Erich-Kästner-Schule in Northeim gemeldet. Nach ersten Informationen war es in einem Schulungsbereich für Hauswirtschaft zum Brand auf einem Herd gekommen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass eine Waschmaschine aufgrund technischen Defekt/Kurzschluss in Brand geraten war. Das Feuer hat die Kunststoffteile der Maschine in Brand gesetzt. Durch die Brandausdehnung wurde eine in der Nähe stehende Waschmaschine beschädigt. Zunächst wurden den Einsatzkräften 13 verletzte Personen gemeldet. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht. Letztendlich wurde eine Person mit Verdacht auf Rauchgas-Intoxikation und eine Person vorsorglich dem Krankenhaus Northeim zugeführt. Am Gebäude selbst entstand jedoch kein Schaden. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf 5000 Euro. Insgesamt waren 95 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell