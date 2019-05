Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37586 Dassel, Ilemestr. 20, Parkplatz Lidl

Freitag, 03.05.19, nachmittags zw. 16.00 und 20.30 Uhr

Am vergangen Freitag, dem 03.05.19, ist in den Nachmittagsstunden auf dem Parkppatz Lidl in Dassel ein geparkter, silberner Golf, vermutlich von einem rangierenden Sattelzug beschädigt worden.

Hierbei entstand ein Schaden von geschätzten 3000,- Euro.

Zeugen, welche Angaben zu diesem Sattelzug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck, Tel: 05561-949780 oder Dassel: 05564-2227 zu melden.

Insbesondere der Mann und die Frau, die sich an dem Nachmittag im dortigen Kassenbereich über einen solchen Vorfall unterhalten haben.

