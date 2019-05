Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bad Gandersheim - Jugendliche auf "Vandalismustour"

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim - In der Nacht zum Samstag, 04.05.2019, gegen 01.00 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen 3 Jugendliche, die im Bereich der Braunschweiger Straße in Höhe Nausnummer 23 ein hölzernes Zaunelement aus seiner Verankerung rissen. Die wenig später vor Ort eintreffende Gandersheimer Polizei stellte drei 17- und 18-jährige Gandersheimer Jugendliche in unmittelbarer Tatortnähe mit, welche die Tat zwar abstritten, von den Zeugen aber wieder erkannt wurden. Gegen die drei wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet, außerdem Platzverweise ausgesprochen. Letzteres hielt die Jugendlichen aber nicht davon ab, nochmals den versuchten Besuch einer Bierlokalität in der Innenstadt zu starten, davon beim Erkennen der Polizei dann aber doch Abstand nahmen. Die Polizei prüft weitere Zusammenhänge in Bezug auf umgeworfene Mülltonnen, aus Pflanzschalen herausgerissene Bepflanzungen und ein abgerissenes Kennzeichen auf dem Weg der drei von Wrescherode in Richtung Innenstadt. Auch ein Zusammenhang zur herausgerissenen Wasserleitung im Jugendzentrum "Phoenix" wird geprüft.

