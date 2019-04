Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (hi), Siedlung Meine, Landesstr. 489/Einmündungsbereich Kreisstr. 632 Unfallzeit: 10.04.2019, 19.45 Uhr

55jährige Pkw-Führerin befährt von Ackenhausen kommend die Landesstr. 489 in Richtung Bad Gandersheim. Am Einmündungsbereich zur Kreisstr. 632 wollte sie nach links in Richtung Bad Gandersheim abbiegen. Sie verhielt kurz am Einmündungsbereich. Plötzlich wurde sie von einem rechts neben ihr, nach rechts abbiegenden Pkw seitlich touchiert. Dieser Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Altgandersheim fort, ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu bemühen. Bei dem Verursacher soll es sich um einen hellblauen Pkw gehandelt haben. Am Fahrzeug der 55jährigen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der flüchtige Pkw dürfte an der Fahrerseite beschädigt sein.

