Polizei Paderborn

POL-PB: Unfallflucht nach Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(mh). Am Montag (25. Februar 2019) kam es in Paderborn auf der Halberstädter Straße gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Der Fahrer eines roten Golfs befuhr die Halberstädter Straße in Richtung Borchener Straße. In Höhe eines Firmenparkplatzes bog ein schwarzer Kleinwagen von links auf die Straße ein. Er fuhr dem Golf dabei frontal in die Fahrertür. Der Fahrer des schwarzen Autos überholte den Golf daraufhin und fuhr in Richtung Borchener Straße davon.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich über die Telefonnummer 05251-3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell