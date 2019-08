Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Falscher Telekom-Mitarbeiter unterwegs

Hamm-Herringen (ots)

Die Polizei warnt vor einem falschen Telekom-Mitarbeiter, der am Mittwoch, 21. August, in Hamm unterwegs war. Gegen 13.45 Uhr klingelte ein Mann an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses und stellte sich als Mitarbeiter der Telekom vor. Er gab vor den Internetanschluss prüfen zu müssen. Die 32-jährige Hausbewohnerin reagierte genau richtig und wies den Mann ab, woraufhin dieser verärgert reagierte. Der Betrüger ist zirka 25 Jahre alt, 1,85 Meter groß, hat kurze, schwarze Haare, eine sportliche Figur und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Er trug eine schwarze Hose und ein graues T-Shirt mit einem pinkfarbenen Telekom Logo auf der Brust. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

