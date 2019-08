Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Täter werden bei Einbruch in Kiosk gestört

Hamm-Mitte (ots)

Eine unbekannte weibliche Täterin schlug am Donnerstag, 22. August, gegen 1.55 Uhr die Scheibe eines Kiosks auf der Ritterstraße ein. Zunächst entfernte sich die Tatverdächtige vom Tatort, kehrte jedoch ungefähr 5 Minuten später wieder zurück. Sie griff durch das entstandene Loch in das Schaufenster. Die Einbrecherin wurde durch das Rufen von Zeugen gestört. Sie kommunizierte mit einem in Entfernung stehenden männlichen Komplizen und flüchtete erneut. Die Frau lief in Richtung Nordstraße; der Mann in Richtung Westentor. Es wurden keine Gegenstände aus dem Kiosk entwendet; der Sachschaden beträgt ungefähr 500 Euro. Die Täterin ist ungefähr 1,60 Meter groß und trug einen grauen Kapuzenpullover. Der Komplize hatte ein Fahrrad dabei und trug ebenfalls einen grauen Kapuzenpullover. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 entgegen. (kt)

