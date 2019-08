Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ermittlungserfolg: Einbrecher festgenommen

Hamm (ots)

Ermittlungserfolg für die Hammer Polizei. Sie konnte am Montag, 19. August einen Verdächtigen für den Einbruch in ein Autohaus auf der Warendorfer Straße festnehmen. Es handelt sich bei dem Tatverdächtigen um einen polizeibekannten 33-jährigen Mann. Am Wochenende schlug er die Scheibe eines Autohauses ein und durchsuchte die Werkstatt. Mit einem Diagnosegerät als Beute flüchtete der Tatverdächtige. Genau dieses Gerät wurde am Montag, 19. August bei einem Hausfriedensbruch an der Römerstraße bei dem 33-Jährigen aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass auch der erfolglose Einbruchsversuch am 26. Juli, an der Ostenallee in einen Kiosk und zwei Ladendiebstähle auf das Konto des Verdächtigen gehen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.(jb)

Unsere bisherige Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4333485

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell