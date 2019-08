POL-HAM: Smart-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Polizeipräsidium Hamm

Leicht verletzt wurde eine 36-jährige Smart-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 20. August, gegen 14.20 Uhr auf der Kamener Straße. Die 36-Jährige befuhr zunächst die Robertstraße und wollte dann links abbiegen, um die Kamener Straße in westliche Richtung zu befahren. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Kamener Straße in westliche Richtung und stieß mit dem Smart zusammen, der dann auf die Seite geschleudert wurde. Die Fahrerin konnte selbstständig aus dem Auto aussteigen. Sie wurde anschließend mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Kamener Straße war während der Unfallaufnahme für ungefähr 30 Minuten gesperrt. Es entstand Sachschaden von etwa 19000 Euro. (kt)

