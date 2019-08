Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch- Drei Tatverdächtige gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Drei Tatverdächtige versuchten am Dienstag, 20. August, gegen 3 Uhr, in einen Kiosk an der Bahnhofstraße einzubrechen. Ein Zeuge beobachtete, wie die Unbekannten versuchten mit einem Pflasterstein die Scheibe einzuschlagen. Anschließend flüchteten sie. Alle sind zirka 23 Jahre alt. Ein Flüchtiger trug eine Jeans und eine schwarze Adidas-Jacke. Der Zweite trug einen blauen Jogginganzug und ein weißes Basecap. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell