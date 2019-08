Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht- Polizei sucht Zeugen

Hamm-Mitte (ots)

Unfallflucht beging ein bislang unbekannter Autofahrer am Montag, 19. August, in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 14 Uhr, in der Straße Am Ebertpark. Er beschädigte einen schwarzen VW Golf, der auf dem Parkplatz vom Elisabeth-Lüders-Berufskolleg abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. Hinweise von Zeugen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0.(jb)

