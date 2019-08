Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 39-Jähriger mit 6 Haftbefehlen festgenommen

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Die Polizei nahm am Montag, 19. August, einen 39-Jährigen fest, gegen den sechs Haftbefehle vorlagen. Der Gesuchte aus Castrop-Rauxel war um 13.45 Uhr am Bockumer Weg in einem Renault unterwegs, als die Beamten ihn anhielten und überprüften. Mehrere Staatsanwaltschaften suchten den Straftäter wegen verschiedenen Eigentums- und Drogendelikten. Insgesamt erwarten ihn rund 37 Monate Haft und zwei weitere Strafverfahren. Die Polizeibeamten stellten fest, dass er sein Auto ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss fuhr. Der 39-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zuvor gab er noch eine Blutprobe ab.(hei)

