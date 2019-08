Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Hamm (ots)

Schwer verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Alleinunfall am Montag, 19. August, auf der Fährstraße. Ein 50-Jähriger aus Hamm befuhr gegen 7.45 Uhr den Radweg in Richtung Dolberger Straße. Auf einer Holzbrücke in Höhe einer Gaststätte stürzte er ohne fremde Einwirkung. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Es entstand ein Sachschaden von zirka 3000 Euro.(hei)

