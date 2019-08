Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Udenborn - Kaugummidiebe auf der Flucht

Homberg (ots)

Wabern-Udenborn Kaugummidiebe auf der Flucht Tatzeit: 01.07.2019, 00:59 Uhr

Am frühen Montagmorgen haben unbekannte Täter versucht, einen Kaugummiautomaten in der Mittelstraße aufzubrechen.

Kurz nach Mitternacht versuchten die Diebe, einen mit Kaugummis gefüllten Automaten aus der Wand zu hebeln. Hierbei brachen sie einen Ziegelstein aus der Wand. Eine Anwohnerin hatte lautes Knacken und Krachen gehört und konnte vom Fenster aus zwei Personen beobachten, die sich an dem Automaten zu schaffen machten. Nachdem sie das Licht vor ihrer Haustür anknipste, liefen beide Personen die Mittelstraße hinunter und verschwanden in unbekannte Richtung. Die Zeugin konnte die beiden Personen nicht näher beschreiben. Eine sofortige Absuche der näheren Umgebung durch eine Fritzlarer Streife führte nicht zum Aufgreifen der Täter. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50,- Euro an der Hauswand.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, PHK - Pressesprecher -

