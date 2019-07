Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Verna - Unbekannte Täter bedienen sich aus unverschlossenen Pkw

Homberg (ots)

Frielendorf-Verna Unbekannte Täter bedienen sich aus unverschlossenen Pkw Zeit: seit März 2019

Im Zeitraum von März 2019 bis Juli 2019 haben sich unbekannte Täter auf dem Verbindungsweg zwischen der Frankfurter Str. und der Ohetalschule immer mal wieder aus unverschlossenen Pkw bedient.

In vier der Polizei angezeigten Fällen haben die Täter aus unverschlossenen Personenkraftwagen Geldbörsen und Bargeld gestohlen. In einem Fall entwendete er aus einem Gartengrundstück einen kurz abgelegten Akku-Heckentrimmer.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Autotüren und Kofferraum immer abschließen, selbst wenn man sich nur kurz vom Fahrzeug entfernt, beispielsweise, um an der Tankstelle zu bezahlen. Idealerweise zeigt das Fahrzeug das Verriegeln der Türen mit der Funkfernbedienung durch ein optisches oder akustisches Signal an. Wenn nicht, manuell nachprüfen, ob die Türen tatsächlich verschlossen sind. Insbesondere im Sommer darauf achten, die Seitenfenster zu schließen.

- Parken an beleuchteten und belebten Straßen. Auch wenn der Parkplatz in einer dunklen Gasse direkt um die Ecke verlockend erscheint, ist es besser, sein Fahrzeug an gut beleuchteten Plätzen abzustellen. Lieber einen kleinen Fußmarsch in Kauf nehmen.

- Keine Wertsachen sichtbar im Auto lassen. Der vielleicht wichtigste Tipp: Wertsachen wie Handy, Laptop oder Kamera sowie Bargeld niemals sichtbar im Fahrzeug liegen lassen. Auch das mobile Navigationsgerät sollte nicht zurückgelassen, sondern zusammen mit der Halterung entfernt werden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Weitere Opfer von ähnlich gelagerten Diebstählen in Verna möchten sich bei der Polizei in Homberg melden.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

