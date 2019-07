Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Leimsfeld - Brand eines Geräteschuppens - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Homberg (ots)

Frielendorf-Leimsfeld Brand eines Geräteschuppens - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus Tatzeit: 27.07.2019, 02:00 Uhr bis 03:45 Uhr

Am Samstagmorgen wurde der Polizei in Schwalmstadt ein Brand eines Geräteschuppens in der Hintergasse gemeldet.

Beim Eintreffen der Streife waren bereits die Löscharbeiten der Feuerwehr beendet. Der leerstehende Geräteschuppen wurde durch den Brand komplett zerstört. Durch die Hitze- und Rußentwicklung wurde ferner eine nebenstehende Gartenhütte auf dem Nachbargrundstück leicht beschädigt. Da der leerstehende Geräteschuppen über keine externe Stromversorgung verfügt, kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Es ist ein Schaden von ca. 600,- Euro entstanden.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430 oder an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

