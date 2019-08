Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Edesheim (ots)

Bereits am Mittwoch, den 14.08.19, gegen 15.00 Uhr stieß in Edesheim in der Ludwigstraße, Höhe Hausnummer 101, ein Audi Q7 beim Ausparken mit seiner Frontstoßstange gegen einen ordnungsgemäß vor ihm geparkten Citroen. Nach Angaben von Zeugen soll die Beifahrerin ausgestiegen sein und habe mit der Hand über den Schaden am Citroen gewischt. An diesem entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro im Bereich der Heckstoßstange. Zeugen die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Heim



Telefon: 06323-955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell