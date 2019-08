POL-PDLD: Weyher in der Pfalz - Radlader fährt auf Transporter

Polizeidirektion Landau

Weyher in der Pfalz - Radlader fährt auf Transporter

Weyher in der Pfalz

Am Freitag, den 16.08.19, gegen 14.00 Uhr befuhr ein 58-jähriger den Edesheimer Weg in Weyher mit einem Radlader. Nach eigenen Angaben wurde dem Fahrer plötzlich schwarz vor Augen, so dass er die Kontrolle über seinen Radlader verlor und in einen geparkten VW-Transporter fuhr. Am VW Transporter entstand ein Schaden von 1.500 Euro im Heckbereich. Am Radlader entstand kein Schaden. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

