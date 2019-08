Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sankt Martin - Motorradfahrer verunglückt

Am Freitag, den 16.08.19, gegen 12.15 Uhr befuhr ein 61-jähriger aus dem Landkreis Karlsruhe mit seinem Motorrad die L515 von Sankt Martin in Richtung Maikammer. In einer scharfen Linkskurve verschätzte sich der Motorradfahrer und lenkte nicht stark genug ein, weswegen er nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Böschung fuhr. Hier prallte das Motorrad gegen einen Baum. Der Motorradfahrer verletzte sich an Oberkörper, Knie und Hüfte und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Das Motorrad erlitt einen Totalschaden in Höhe von ca. 4.500 Euro und musste abgeschleppt werden.

