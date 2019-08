Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65 - Unfall durch herabgefallene Laderampe

Neustadt (ots)

Am Freitag, den 16.08.2019, gegen 13:25 Uhr, befuhr ein noch unbekannter Pritschenwagenfahrer die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Aufgrund mangelnder Ladungssicherung verlor dieser zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Neustadt-Nord eine circa 4 Meter lange Laderampe. Die Laderampe blieb sodann quer auf der Fahrbahn liegen. Zum Berichtszeitpunkt sind 4 KfZ-Führer bekannt, die über die Laderampe fuhren. An den genannten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 1800 Euro, 2 Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeiinspektion Edenkoben

Mike Bourdy



Telefon: 06323 955 140

www.polizei.rlp.de/pd.landau



