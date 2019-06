Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ruhestörung entwickelt sich zur Schlägerei

Rohrbach: 07.06.2019, 23:00 Uhr - 07.06.2019, 23:00 Uhr (ots)

Am 08.06.2019 wurde bei der Polizei Strafanzeige gegen einen unbekannten Täter erstattet. Der Vorfall soll sich am 07.06.2019 gegen 23.00 Uhr zugetragen haben. Mehrere Besucher des Rohrbacher Weinfestes unterhielten sich lautstark vor einem Anwesen in der Wüstgasse. Ein Anwohner, welcher sich gestört fühlte, ging vor die Tür und wollte um Ruhe für seine schlafenden Kinder bitten. Dabei kam es zu einem Disput mit einer unbekannten männlichen Person, welche gegen die Treppe des Anwesens urinierte. Plötzlich erhielt der 37-jährige Anwohner von einer weiteren unbekannten männlichen Person einen Faustschlag ins Gesicht. Der Angegriffene stürzte zu Boden, schlug mit dem Hinterkopf auf und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Bei einer Untersuchung im Krankenhaus wurde ein Jochbeinbruch am linken Auge festgestellt. Die männliche Person welche an dem Anwesen urinierte wäre ca. 20 - 25 Jahre alt gewesen, kräftige Statur mit kurzen leicht gelockten Haaren. Er trug eine Zahnspange und sprach pfälzischen Dialekt.

Wer kann Hinweise auf die o.g. Person oder den ebenfalls unbekannten Schläger geben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

